Житель Асбеста обвиняется в убийстве человека из-за шума во дворе





– добавили в пресс-службе свердловского главка МВД. «В тот вечер у многоквартирного дома были две компании. Одна из них действительно производила излишний для этого позднего часа шум. А другая, в которой и был потерпевший, вела себя довольно тихо. Однако фигуранту это истории показалось, что именно «тихая» компания буянит сверх меры. Именно этой группе он и высказал своё недовольство из окна квартиры. Конфликт не заставил себя ждать»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте 33-летний местный житель обвиняется в убийстве молодого человека из-за шума во дворе. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, в ночь на 26 мая у одного из домов на улице Лесной в Асбесте обвиняемый поссорился с группой молодых людей, так как, по его мнению, они громко шумели. В ходе конфликта мужчина вооружился принесенным с собой из квартиры ножом и ударил им несколько раз 26-летнего оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте.С места преступления обвиняемый скрылся. Однако через непродолжительное время мужчину задержали. Суд по ходатайству следователя СКР отправил обвиняемого под стражу.