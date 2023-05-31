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В Ирбите осудили бывшую начальницу управления социальной политики
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ирбите вынесли приговор бывшей начальнице территориального управления социальной политики. Она осуждена за мошенничество.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 7 декабря 2021 года женщина оказала содействие своему сыну в заключении социального контракта по поиску работы с возглавляемым ею управлением социальной политики. В рамках государственной социальной помощи заявителю начисляется выплата в размере прожиточного минимума, а в дальнейшем выплата производится в течение трех месяцев при условии трудоустройства гражданина.
В феврале 2022 года женщина передала специалисту управления соцполитики № 6 трудовой договор на сына, согласно которому он с 1 февраля стал работать в одной из организаций Ирбита. Договор изготовил руководитель организации по просьбе осужденной. Женщина сама от имени сына поставила подпись в договоре.
В результате осужденная похитила свыше 40 тысяч рублей.
Ущерб женщина возместила до возбуждения уголовного дела. Ирбитский районный суд назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 7 декабря 2021 года женщина оказала содействие своему сыну в заключении социального контракта по поиску работы с возглавляемым ею управлением социальной политики. В рамках государственной социальной помощи заявителю начисляется выплата в размере прожиточного минимума, а в дальнейшем выплата производится в течение трех месяцев при условии трудоустройства гражданина.
В феврале 2022 года женщина передала специалисту управления соцполитики № 6 трудовой договор на сына, согласно которому он с 1 февраля стал работать в одной из организаций Ирбита. Договор изготовил руководитель организации по просьбе осужденной. Женщина сама от имени сына поставила подпись в договоре.
«На основании данного договора принималось решение о начислении выплат сроком на три месяца сыну осужденной. При этом фактически он не работал и не мог получать указанную выплату, поскольку находился в местах лишения свободы»,
– отметили в прокуратуре.
В результате осужденная похитила свыше 40 тысяч рублей.
Ущерб женщина возместила до возбуждения уголовного дела. Ирбитский районный суд назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей.
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