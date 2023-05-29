Убившего свою мать екатеринбуржца могут отправить в психбольницу





– заявили в прокуратуре. «Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасные деяния, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения вышеуказанных действий не осознавал их фактический характер и общественную опасность, не мог руководить своими действиями, в связи с чем показано применение к нему принудительной меры медицинского характера»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве своей 92-летней матери, могут отправить в психбольницу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в период с 11 по 18 декабря прошлого года мужчина, страдающий психическим расстройством, в квартире на улице Лагерной лишил свободы свою 92-летнюю мать. Впоследствии он нанес множество ударов молотком и другими предметами по голове и конечностям женщины. Потерпевшая скончалась от полученных травм 18 декабря.Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении екатеринбуржца принудительной меры медицинского характера.