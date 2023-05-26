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Житель Алапаевска напал на 19-летнего парня из-за шутки его брата

16.37 Пятница, 2 июня 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Ильи Чижа. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что преступление было совершено 20 апреля. Девять молодых людей стояли у подъезда в тот момент, когда мимо на автомобиле проехал Чиж — тогда один из парней сделал вид, будто автомобиль наехал на его ногу. После этого Чиж вышел из машины и дважды ударил незнакомого парня битой по туловищу и голове. Двоюродный брат потерпевшего окрикнул его, чтобы отвлечь.

После этого произошла ссора, и осужденный переключился на 19-летнего двоюродного брата молодого человека. Он ударил его по голове, после чего тот попытался скрыться от Чижа, но нападавший отправился искать его на машине по району.

Когда Чиж всё же нашёл юношу около одного из домов, он трижды ударил его по голове.

«Своими умышленными преступными действиями Чиж причинил 19-летнему молодому человеку перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости, ушибленные раны волосистой части головы»,

— сообщили в прокуратуре.


Алапаевский городской суд назначил Илье Чижу наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вину в предъявленном обвинении осужденный не признал в полном объеме.

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Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости


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