Екатеринбуржца осудили за угон «ГАЗ 2110» с парковки торгового центра

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который угнал автомобиль «ГАЗ 2110» («Соболь») с парковки торгового центра.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в ночь на 11 октября мужчина увидел автомобиль «ГАЗ 2110» на парковке центра на улице Амундсена. Он подошел к машине, открыл ее ключом от своего личного автомобиля аналогичной марки и уехал на ней.Угнанный автомобиль являлся собственностью коммерческого предприятия. Размер причиненного ущерба составил более 900 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину в полном объеме, принес извинения, но ущерб не возместил.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил угонщику два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд по заявленному гражданскому иску взыскал в пользу потерпевшей стороны причиненный материальный ущерб в размере свыше 900 тысяч рублей.