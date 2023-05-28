Крупную сеть нарколабораторий ликвидировали в Свердловской области



Фото: УФСБ России по Свердловской области



Фото: УФСБ России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Управление ФСБ России по Свердловской области заявило о ликвидации крупной сети нарколабораторий в регионе.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного управления ФСБ, участники межрегионального преступного сообщества организовали три нарколаборатории и наладили работу сети курьеров в нескольких городах Свердловской области и соседних регионах.Оперативники ФСБ в результате оперативных мероприятий вблизи Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха ликвидировали сеть лабораторий, производивших мефедрон. Задержаны пять человек, производивших наркотик, и пять наркокурьеров.Во время обысков из незаконного оборота изъято 22 килограмма мефедрона, из них шесть килограмм – у курьеров, лабораторное оборудование и упаковочный материал. Также изъяты прекурсоры и химические реактивы объемом более 1000 литров, из которых задержанные планировали произвести еще около 20 килограммов наркотиков.Следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило пять уголовных дел по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Задержанным грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.