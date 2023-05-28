В Новоуральске 18-летний парень обвиняется в убийстве четырех человек



Фото: СУ СКР по Свердловской области





– рассказали в МВД. «При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. 18-летний мститель, чтобы поквитаться со своим "контрагентом", поджег доски возле гаража, а оттуда огонь перебросился на дом. Находившиеся в жилище люди с большой долей вероятности погибли, надышавшись угарным газом»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЗАТО Новоуральск 18-летний местный житель обвиняется в убийстве четырех человек путем поджога дома. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, в ночь на 27 мая пьяный молодой человек после ссоры со своим знакомым, хозяином частного дома на улице Совхозной в селе Тарасково, поджог находившиеся во дворе предметы, намереваясь убить оппонента и его гостей.В результате загорелся частный дом. В пожаре погибли трое мужчин 1974-1990 годов рождения и одна женщина 1973 года рождения, находившиеся в доме. Сам обвиняемый скрылся с места происшествия.Подозреваемого в поджоге дома оперативно задержали. В отношении молодого человека суд по ходатайству следователя СКР избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что задержанный был судим в 2020 годом за причинение вреда здоровью. Теперь он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство четырех человек, совершенное общеопасным способом).