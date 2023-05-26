В Нижнем Тагиле рецидивиста будут судить за убийство мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в убийстве мужчины. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, ночью 15 января обвиняемый распивал алкоголь со своей знакомой в одной из квартир Дзержинского района Нижнего Тагила. Той же ночью в квартиру к девушке пришел мужчина. Он вступил с обвиняемым в спровоцированный им на почве ревности конфликт.Во время непродолжительной ссоры обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.Согласно показаниям девушки, она пыталась вызвать скорую помощь, но злоумышленник разбил ее мобильный телефон.Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.В пресс-службе прокуратуры добавили, что мужчина неоднократно судим за совершение преступлений против жизни и здоровья, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.