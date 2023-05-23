После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика, так что у него произошел разрыв селезенки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.Как пишет телеграм-канал Baza, 24 мая ребенок гулял с друзьями во дворе дома на улице Родонитовой. Мимо них прошел мужчина, которого знал один из мальчиков, так как они вместе ходили в секцию по скалолазанию. Вместе с друзьями мальчик стал коверкать фамилию мужчины. Тот пытался не обращать внимания и забежал в подъезд, но дети забежали за мужчиной в подъезд и продолжили его задирать. Тогда он не выдержал и несколько раз ударил 12-летнего мальчика в живот и голову, после чего ушел.По данным телеграм-канала, сначала мальчик ничего не понял, но потом у него сильно заболел живот. Школьник попросил родителей отвезти его в больницу, где у него диагностировали разрыв селезёнки.Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего).В городском УМВД добавили, что заявление от родителей пострадавшего ребенка поступило в отдел полиции №12 вчера. Полиция установила всех участников конфликта. Выяснилось, что к инциденту причастен 45-летний житель Нижнего Тагила.