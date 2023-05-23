Работника пилорамы в Березовском осудили за нанесение смертельных травм прохожему

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор работнику пилорамы, который до смерти избил заблудившегося прохожего.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый в прошлом году несколько месяцев жил и неофициально работал в качестве рамщика на одной из пилорам в Березовском. 7 сентября 2022 года он вместе с напарником распивал спиртное.Вечером мужчины ненадолго покинули пилораму, чтобы сходить за водой к колонке. В это время на территорию пилорамы случайно зашел житель Асбеста, работавший в Березовском охранником одного из предприятий. Он заблудился и искал людей, чтобы выбраться.Мужчина зашел внутрь вагончика-бытовки, где жили работники пилорамы. В этот момент обвиняемый с напарником вернулись и увидели заблудившегося охранника, после чего рамщик закричал и выгнал мужчину из бытовки.Одновременно с этим обвиняемый стал избивать охранника руками, ногами, а также металлическим ломом длиной более полутора метров и деревянным брусом. Происходящее увидел хозяин пилорамы, приехавший проверить своих рабочих. Он оттолкнул злоумышленника от потерпевшего и потребовал вызвать скорую помощь, после чего сразу уехал.Обвиняемый вызвал скорую, но не сразу, а в течение получаса, добив потерпевшего и убедившись, что тот мертв. До приезда медиков он снял с убитого наручные часы и вытащил сотовый телефон. Затем встретил бригаду скорой помощи и проводил к погибшему.Березовский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 10 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима.