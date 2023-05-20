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В Железнодорожном районе Екатеринбурга поймали распространительницу наркоты
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Молодую жительницу Екатеринбурга поймали с наркотиками, которые она планировала продать. Произошло задержание с поличным случайно, благодаря наблюдательности сотрудников ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции следили за порядком на одной из улиц в Железнодорожном районе города. Когда они остановили очередную легковую машину, то при проверке водительских документов обратили внимание на пассажирку. Её поведение стражникам дорожного порядка показалось подозрительным и они решили устроить досмотр.
Чутьё постовых не подвело. При девушке обнаружился свёрток с веществом, которое оказалось мефедроном. Общий вес наркотика в свёртке составил 0,6 граммов. Наркоторговкой занялось отделение по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Железнодорожного района города Екатеринбурга. Там выяснили личность и возраст девушки. Та попыталась обмануть полицейским пояснениями, будто наркотик у неё для личного пользования. Но когда сотрудники отделения проехали к ней на квартиру и провели осмотр, отпираться стало бессмысленным; в жилье у 31-летней дамы обнаружилось ещё 80 грамм того же наркотика.
Против задержанной возбуждено уголовное дело, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Сотрудники Госавтоинспекции следили за порядком на одной из улиц в Железнодорожном районе города. Когда они остановили очередную легковую машину, то при проверке водительских документов обратили внимание на пассажирку. Её поведение стражникам дорожного порядка показалось подозрительным и они решили устроить досмотр.
Чутьё постовых не подвело. При девушке обнаружился свёрток с веществом, которое оказалось мефедроном. Общий вес наркотика в свёртке составил 0,6 граммов. Наркоторговкой занялось отделение по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Железнодорожного района города Екатеринбурга. Там выяснили личность и возраст девушки. Та попыталась обмануть полицейским пояснениями, будто наркотик у неё для личного пользования. Но когда сотрудники отделения проехали к ней на квартиру и провели осмотр, отпираться стало бессмысленным; в жилье у 31-летней дамы обнаружилось ещё 80 грамм того же наркотика.
Против задержанной возбуждено уголовное дело, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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