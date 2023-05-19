В Верхней Салде ювелир похищал у клиентов украшения из драгоценных металлов и камней

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанет ювелир, обвиняемый в мошенническом хищении у клиентов изделий из драгоценных металлов и камней на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.По версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2022 года индивидуальный предприниматель в Верхней Салде занимался изготовлением и продажей ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней.Кроме того, в мастерской обвиняемый принимал ювелирные изделия из драгоценных металлов для ремонта и для изготовления новых украшений. В качестве предоплаты он брал деньги, убеждая клиентов, что их заказ будет выполнен в срок. В реальности же он не намеревался исполнять свои обязательства.В результате обвиняемый своими действиями причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 2,1 миллиона рублей.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу.