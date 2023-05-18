Начался суд над свердловчанином, который убил своего отца-инвалида

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде начался процесс по уголовному дело в отношении 34-летнего жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в убийстве своего отца-инвалида.Как рассказали в пресс-службе облсуда, 18 октября 2022 годя пьяный мужчина решил расправиться со своим 70-летним отцом, с которым проживал в квартире. Потерпевший был инвалидом первой группы, имел многочисленные заболевания и не мог самостоятельно себя обслуживать.Обвиняемый обернул кусок провода вокруг шеи отца и начал его душить. Родитель не мог оказать сыну сопротивления и скончался на месте от асфиксии.Злоумышленник в судебном заседании признал вину частично: подтвердил, что убил своего отца, но не согласен с тем, что тот находился в беспомощном состоянии.