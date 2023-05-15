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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, столкнувшему 11-летнего сына с балкона
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 23 мая, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который избил супругу и столкнул 11-летнего сына с балкона в доме на улице Дагестанской. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, по данным следствия, в ночь на 18 июня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в комнате общежития спровоцировал конфликт с супругой, собиравшейся на работу, а затем стал избивать ее. Он хотел ударить женщину табуретом, но не успел, так как за нее заступился 11-летний сын.
Затем обвиняемый схватился за нож и ударил им по лицу супруги. Тогда мальчик нанес ответный удар отцу ножом, что позволило женщине выбежать из комнаты на улицу и позвать кого-нибудь на помощь.
В этот момент обвиняемый переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на общий балкон. Однако его настиг отец и ударил сына в область туловища, от чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров.
Мальчика с сочетанной травмой головы, туловища и конечностей доставили в ДГКБ №9. Врачам удалось спасти его жизнь.
В итоге сегодня суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктов «а», «в» и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, а также в отношении малолетнего).
Напомним, по данным следствия, в ночь на 18 июня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в комнате общежития спровоцировал конфликт с супругой, собиравшейся на работу, а затем стал избивать ее. Он хотел ударить женщину табуретом, но не успел, так как за нее заступился 11-летний сын.
Затем обвиняемый схватился за нож и ударил им по лицу супруги. Тогда мальчик нанес ответный удар отцу ножом, что позволило женщине выбежать из комнаты на улицу и позвать кого-нибудь на помощь.
В этот момент обвиняемый переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на общий балкон. Однако его настиг отец и ударил сына в область туловища, от чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров.
Мальчика с сочетанной травмой головы, туловища и конечностей доставили в ДГКБ №9. Врачам удалось спасти его жизнь.
В итоге сегодня суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктов «а», «в» и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, а также в отношении малолетнего).
«Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде девяти лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу»,
– сообщили в пресс-службе суда.
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