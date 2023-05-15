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«Шоколадные» телефоны пытались передать в тавдинскую исправительную колонию

21.04 Понедельник, 22 мая 2023
Криминал
Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области
Чудесами смекалки продолжают удивлять «вольные» друзья заключённых, отбывающих наказание в исправительных колониях Свердловской области. Они проявляют завидную фантазию передать с воли «запрещёнку».

На этот раз удивиться преступной находчивости пришлось сотрудникам исправительной колонии №19, что территориально находится в Тавде. В минувшие выходные при досмотре одной из посылок они обнаружили подозрительные плитки шоколада. Специалисты безопасности колонии не уточняют, что именно насторожило в этих шоколадках. Возможно, подозрение возникло из-за того, что плитки даже в жаркую погоду оставались на редкость жёсткими. В любом случае, пристальное внимание к этому шоколаду оказалось оправданным, ведь под обёртками в трёх шоколадках скрывались мобильные телефоны (размерами действительно похожие на сладкие плитки).

Как сообщает ГУФСИН РФ по Свердловской области, посылка с запретным содержимым предназначалась осуждённому, отбывающему наказание за серию краж. Телефоны, разумеется, изъяли, а вот благодетелю, который «заряд» посылку «запрещёнкой» теперь тоже грозит судебное разбирательство.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Отрадную
16:29 Уральцев пригласили на кастинг семейных пар
15:55 Куйвашев поручил до конца лета обеспечить жильем погорельцев из Арамили
15:30 Прокуратура вернула квартиру нижнетагильской пенсионерке, которая по незнанию подарила жилье родственнице
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