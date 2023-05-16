Жителя Каменска-Уральского обвиняют в убийстве родственника топором и вилами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском будут судить 50-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве родственника топором и вилами. Поводом для конфликта, по словам обвиняемого, послужило то, что потерпевший во время застолья «нес всякую ерунду», рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.По данным следствия, в ночь со 2 на 3 июля обвиняемый в компании родственников и знакомых распивал спиртные напитки на территории садового товарищества. Во время застолья обвиняемый поругался со своим родственником и мужчины стали бороться.Как сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, когда родственник обвиняемого стал его душить, одна из находившихся в компании женщин приняла меры к тому, чтобы душивший прекратил свои противоправные действия. Ей удалось это сделать, после чего, убедившись, что обвиняемому больше ничто не угрожает, она покинула место событий.Однако на этом все не кончилось. Обвиняемый, по версии следствия, решил отомстить родственнику за то, что тот пытался его задушить. Известно, что для мести он использовал топор, металлический прут и вилы. От причиненных ранений потерпевший скончался.