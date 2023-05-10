Первоуральский городской суд рассмотрит дело о вымогательстве и грабеже

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура города Первоуральск передала в местный суд материалы уголовного дела, в котором фигурируют двое потерпевших и один драчливый вымогатель.Преступление было совершено на территории города в ноябре прошлого года. Согласно версии следствия (с которой согласилась и прокуратура), обвиняемый в тот день случайно встретил на улице своего знакомого и решил обогатиться за его счёт. Будучи уверенным, что знакомец занимается распространением наркотиков, преступник начал вымогать у того «долю», требуя, чтобы выплаты стали регулярными.Вымогателя не остановило то обстоятельство, что «наркоторговец» в момент их встречи был не один, а с парнем, не достигшем совершеннолетия. Наоборот, «борец с оборотом наркотиков» и малолетку сделал своей жертвой, требуя от него того же — денег неведомо за что. Свои требования мужчина подкреплял побоями, которые продолжил, когда все трое оказались в квартире у одного из потерпевших. Здесь в дело пошли не только кулаки, но и отвёртка, которой агрессор ударил своего знакомого в ногу.У своих жертв вымогатель требовал 80 тысяч рублей. Затем он начал требовать с несовершеннолетнего еженедельных выплат в размере 15 тысяч рублей, а отобрав у него телефон, заставил перевести на свой счёт 1 тысячу рублей. Телефон он тоже прикарманил в качестве залога за будущие поборы.Теперь вымогателя будут судить сразу по двум уголовным статьям — за вымогательство, совершенное с применением насилия, и за грабёж с применением насилия. Обвинения это очень серьёзные и первоуральцу обещают долгое проживание в местах лишения свободы. Ну, а тот факт, что в момент совершения преступления он был пьян, участь его никак не смягчит.