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На краже сковородок в супермаркете попался 35-летний екатеринбуржец
Криминал
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в серийных кражах в супермаркете на улице Красноуральская. Его поймали на краже сковородок. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной Росгвардии, накануне к ним обратились работники службы безопасности магазина, задержавшие подозреваемого в краже мужчины, который пытался пройти кассовую зону с неоплаченным товаром.
Отмечается, что в отношении задержанного доказали восемь фактов краж.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной Росгвардии, накануне к ним обратились работники службы безопасности магазина, задержавшие подозреваемого в краже мужчины, который пытался пройти кассовую зону с неоплаченным товаром.
«В ходе проверки установлено, что задержанный и ранее неоднократно совершал хищения в данном торговом центре. Из магазина он похищал алкоголь, косметику, продукты и посуду. На этот раз 35-летний местный житель попался на краже сковородок»,
– рассказали в Росгвардии.
Отмечается, что в отношении задержанного доказали восемь фактов краж.
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