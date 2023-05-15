На краже сковородок в супермаркете попался 35-летний екатеринбуржец





– рассказали в Росгвардии. «В ходе проверки установлено, что задержанный и ранее неоднократно совершал хищения в данном торговом центре. Из магазина он похищал алкоголь, косметику, продукты и посуду. На этот раз 35-летний местный житель попался на краже сковородок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в серийных кражах в супермаркете на улице Красноуральская. Его поймали на краже сковородок. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной Росгвардии, накануне к ним обратились работники службы безопасности магазина, задержавшие подозреваемого в краже мужчины, который пытался пройти кассовую зону с неоплаченным товаром.Отмечается, что в отношении задержанного доказали восемь фактов краж.