В Нижнем Тагиле задержали похитившего у торговой компании 1,2 миллиона мужчину

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»





– рассказали в пресс-группе полиции. «В феврале подозреваемый в ночное время проник в офис частного предприятия по улице Краснознаменной, где его "добычей" стали 10 тысяч рублей, а в марте "ночной посетитель" похитил из специализированного магазина по улице Горбуновская бензопилы, причинив ущерб около 95 тысяч»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция Нижнего Тагила задержала мужчину, похитившего из офиса местной торговой компании 1,2 миллиона рублей, и вернула украденные 900 тысяч. Остальные деньги задержанный, по его словам, он успел проиграть в азартных играх.Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщение о происшествии, поступило от директора компании около 06.00. Он рассказал, что в два часа ночи неизвестный мужчина проник на территорию предприятия по Черноисточинскому шоссе, где расположено административное здание, пробрался в кабинет с сейфом и, вскрыв металлический ящик монтировкой, унес коробку с наличностью.Под подозрение сыщиков сразу попал 40-летний житель Гальяно-Горбуновского массива, за плечами которого пять судимостей за кражи, совершенные подобным образом. В последний раз его осудили в 2016 году. Он отбывал наказание в исправительной колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году.В беседе с оперативниками подозреваемый признался и добровольно выдал похищенные деньги, которые спрятал в разных местах квартиры. Вот только вернуть он смог не полную сумму – 300 тысяч, по его признанию, он успел проиграть в азартных играх.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.Отмечается, что на сегодняшний день была установлена причастность мужчины к еще двум преступлениям, ранее поступавшим в полицию.Сейчас задержанный находится под стражей.