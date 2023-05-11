В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшему начальнику ИК-12

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 15 мая, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор экс-начальнику ИК-12 Игорю Панкратову, обвиняемому в мошенничестве и присвоении вверенного ему имуществу. Его приговорили 3,5 годам колонии и лишили звания полковника.Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), а также в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), пишет АН «Между строк».Кроме этого, приговор был вынесен подельнику Панкратова – начальнику металлоприемки Владимиру Клементьеву – за пособничество в присвоении и растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере (часть 5 статьи 33 – часть 4 статьи 160 УК РФ). Его приговорили к одному году условно.По данным следствия, Игорь Панкратов и его заместитель с 2017 по 2019 год похитили средства ИК-12 на общую сумму более 889 тысяч рублей.Кроме этого, бывший полковник сдавал металлолом, полученный в ходе демонтажа списанного оборудования. По документам он проводил меньше, чем сдавал по факту. Разница в деньгах поступала на карточку его зама. По этой схеме подельники заработали 1,6 миллиона рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, Игорь Панкратов и другие участники дела были изобличены при участии офицеров управления собственной безопасности свердловского ГУФСИН.Приговор еще не вступил в законную силу.