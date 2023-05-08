Возрастное ограничение 18+
У школьницы с Уралмаша угнали памятный велосипед
Криминал
Фото: соцсеть Вконтакте
С началом тёплого периода начался и велосипедный сезон. И — одно всегда следует с другим — участились кражи велосипедов. Чаще они совершаются прямо из подъездов, где владельцы оставляют их без всякой опаски, будучи уверенными, что железные двери и домофоны — надёжная защита от преступников. Но, увы!
Очередной угон велосипеда из подъезда произошел в воскресенье, 14 мая на улице Лукиных. Добычей велоугонщика стал подростковый велосипед марки «Stern» ярко-зелёного цвета. Злоумышленники сумели перерезать защитный тросик, а велосипед незаметно спустили с 5 этажа жилого здания.
Конечно, это далеко не самый дорогой велик, но тут случай особый. Свой хозяйке, юной екатеринбурженке, он достался в качестве награды за победу в конкурсе «Верный отличник». То есть, вещь эта дорога не только как персональное транспортное средство, но и как память о победе.
Родители девочки просят поделиться информацией о том, где может находиться угонщик или велосипед. Контакты даны в ВК-группе «Уралмаш-Эльмаш».
Очередной угон велосипеда из подъезда произошел в воскресенье, 14 мая на улице Лукиных. Добычей велоугонщика стал подростковый велосипед марки «Stern» ярко-зелёного цвета. Злоумышленники сумели перерезать защитный тросик, а велосипед незаметно спустили с 5 этажа жилого здания.
Конечно, это далеко не самый дорогой велик, но тут случай особый. Свой хозяйке, юной екатеринбурженке, он достался в качестве награды за победу в конкурсе «Верный отличник». То есть, вещь эта дорога не только как персональное транспортное средство, но и как память о победе.
Родители девочки просят поделиться информацией о том, где может находиться угонщик или велосипед. Контакты даны в ВК-группе «Уралмаш-Эльмаш».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».