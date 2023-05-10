Попытка украсть дорогущую печатку в Ревде провалилась

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 14 мая, в торгово-равлекательном центре «Квартал» города Ревды была совершена попытка украсть ювелирную печатку. Впрочем, хитрость и самообладание преступники скрыться не помогли.Печатку стоимостью в 116 тысяч рублей продаёт ювелирный магазин, расположившийся на одном из этажей «Квартала». Товаров заинтересовался посетитель, зашедший в магазин в выходной. Он попросил у продавщицы достать печатку с витрины, чтобы примерить. Но когда украшение оказалось на его пальце, он выбежал из магазина. Сотрудница нажала тревожную кнопку.На вызов прибыл наряд «Росгвардии». Выяснив, что произошло, вызвали и сотрудников полиции. Поиски похитителя печатки решили начать со здания ТРЦ, хотя, казалось бы, такое решение не самое очевидное. Ведь для того, чтобы после кражи оставаться на месте преступления, а не постараться отдалиться от него как можно дальше, нужны стальные нервы. В данном случае у преступника нервы оказались металлическими. Он действительно продолжал расхаживать по торговому центру, даже не припрятав свою добычу. С печаткой его и задержали.При установлении личности преступника выяснилось, что ему 41 год и живёт он в Ревде. Ранее на кражах его не ловили, но неприятности с законом у него были в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (по информации ВК-группы «Ревда-инфо»). Но теперь будет и судимость за грабёж без применения насилия.