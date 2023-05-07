Екатеринбуржец задушил плачущую двухлетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 25-летний мужчина обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы. Он задушил малышку, потому что она плакала. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, вечером 13 обвиняемый находился в квартире своей сожительницы 2002 года рождения. Он остался один с ее двухлетней дочерью. Мама девочки в этот момент находилась на работе. Когда малышка стала плакать, обвиняемый не смог ее успокоить, и в итоге перекрыл дыхательные пути девочки своей ладонью.Когда злоумышленник заметил, что ребенок не подает признаков жизни, то вызвал скорую помощь. В дальнейшем информация об этом поступила в правоохранительные органы.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что ранее молодой человек не был судим, официально он нигде не работает. Во время опроса дал признательные показания. Мама девочки работает уборщицей и в качестве подработки торгует мороженым.