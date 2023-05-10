В Екатеринбурге вынесли приговор мужчинам, убившим знакомого из-за бутылька со спиртом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили знакомого из-за бутылька со спиртом.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 11 октября 2022 года возле дома №90 на улице Войкова во время совместного распития спиртного мужчины заметили, что из кармана сидящего с ними знакомого выпал бутылёк со спиртом, приобретенный ранее одним из осужденных.Злоумышленники заподозрили знакомого в краже и из мести стали его избивать руками и ногами, а потом поочередно нанесли множественные удары ножом по лицу, шее, груди и животу лежащего на земле мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Свердловский областной суд назначил виновным наказание в виде 14 лет и 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также им назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы, которые они будут отбывать после отбытия основного наказания.