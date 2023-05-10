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Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство соседа

13.29 Понедельник, 15 мая 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор местной жительнице, которая убила соседа, оскорбившего ее детей.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина возвращалась из магазина и поссорилась с соседом. Конфликт спровоцировал мужчина. Во время ссоры он выражался в адрес женщины и ее детей нецензурной бранью.

Со словами «Сейчас узнаешь!» женщина ушла к себе в квартиру, а затем вернулась с ножом и ударил им несколько раз область головы, груди, плеча и живота соседа. В результате полученных ранений мужчина скончался.

В ходе следствия было установлено, что осужденная и потерпевший были пьяны. Женщина пояснила, что ее очень обидели слова соседа в адрес ее детей. Она признала свою вину в совершении преступления частично, заявив, что у нее не было умысла на убийство.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной 9 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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