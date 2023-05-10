Два полицейских предстанут перед судом в Екатеринбурге за получение взятки





– отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное преследование в отношении посредника прекращено в связи с деятельным раскаянием»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП № 12 и бывший заместитель начальника ОП №6. Они обвиняются в получении взятки.По версии следствия, в начале апреля прошлого года в дежурную часть отдела полиции №12 поступило сообщение о хищении имущества из садового домика в СНТ «Василек». Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемого задержали и доставили в ОП №12.На следующий день после задержания к замначальника ОП №6 обратился родственник задержанного. Он попросил помочь в освобождении подозреваемого и прекратить проверочные мероприятия за денежное вознаграждение.Замначальника отдела полиции обратился к своему знакомому – начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела ОП № 12. Тот дал подчиненному указание прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемого по истечении срока административного задержания отпустили. В тот же день замначальника ОП №5 получил от родственника задержанного 200 тысяч рублей и передал их своему знакомому-полицейскому.Кроме того, при задержании подозреваемого в краже имущества из садового домика в числе его вещей изъяли паспорт другого человека. В августе того же года заместитель начальника ОП № 6, осознавая, что обязан вернуть паспорт безвозмездно, возвратил взяткодателю документ за вознаграждение в 50 тысяч рублей. Также он получил пустую коробку из-под сотового телефона «Айфон 13 Про», полагая, что в ней находится телефон. После получения взятки полицейского задержали.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Сейчас заместитель начальника ОП № 6 уже уволен с занимаемой должности, а начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП № 12 отстранен от занимаемой должности.