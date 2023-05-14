В Екатеринбурге мать утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую пятницу, 12 мая, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассмотрели дело уроженки Таджикистана, которая, как сообщается, утопила в бачке унитаза своего новорожденного ребенка.Известно, что женщина поступила в городскую больницу № 20 в феврале 2023 года, когда была на девятом месяце беременности. Она вызвала скорую из-за болей в животе. Уже в больнице мать отпросилась у медиков в туалет, где и родила, после чего засунула новорожденного малыша в бачок унитаза, пишет Е1 со ссылкой на осведомленный источник.Произошедшее подтвердил начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, добавив, что полицию вызвали врачи, обнаружившие следы крови и труп ребенка.Как сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга, подсудимой назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Свою вину женщина признала.