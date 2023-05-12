В Екатеринбурге находившийся в федеральном розыске бездомный попытался надругаться над школьницей





– передает слова своего источника телеканал. «Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот, после чего попытался стянуть брюки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге бездомный, который, как позже выяснилось, был в федеральном розыске, напал на малолетнюю школьницу и попытался надругаться. Девочку спасли прохожие, услышавшие ее крики.Инцидент произошел в минувший четверг, 11 мая, в районе 10.30 на улице Рощинской в Чкаловском районе города. Юная екатеринбурженка в этот момент возвращалась домой из художественной школы. Тогда она заметила, что за ней следует незнакомый мужчина, сообщает «РЕН ТВ».Школьнице удалось закричать. Это услышали прохожие, которые не остались в стороне и поспешили на помощь к девочке. Бездомного мужчину они передали полицейским. Тогда и выяснилось, что он находится в федеральном розыске.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Задержанного подозревают в «покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Свою вину он признал.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался 55-летний мужчина, ранее судимый, в том числе, в 2009 году за кражу и в 2011 году – за развратные действия.Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что сейчас он находится под стражей. Теперь мужчину проверяют на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.