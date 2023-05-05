Убийство на бытовой почве совершено в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь со среды на четверг в одном из домов Екатеринбурга произошёл конфликт между двумя сожителями. Закончился он поножовщиной и смертью одной из сторон.Конфликт вспыхнул в доме на улице Расточной (микрорайон Сортировочный Железнодорожного административного района Екатеринбурга). Проживающий здесь мужчина 1955 года рождения поссорился со своей сожительницей, гораздо моложе его по возрасту (ей 44 года). В какой-то момент в мужской руке оказался нож хозяйственно-бытового предназначения. Его лезвие екатеринбуржец воткнул в бедро своей пассии. И, вероятней всего, убивать он её не намеревался, однако, ранение оказалось слишком серьёзным. От обильной кровопотери женщина скончалась.На ставшего «гражданским вдовцом» мужчину заведено уголовное дело. Как уточняет Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, обвинение предъявлено по части 4 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).