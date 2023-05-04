Житель Кушвы промышлял на улицах Качканара грабежом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Качканаре задержали мужчину, который подозревается в нападении на местную жительницу и в похищении её сумочки.Преступление было совершено в тёмное время суток. Преступник, увидев на одной из улиц Качканара одинокую прохожую, подошёл к ней и отнял сумку. Он попытался сбежать с добычей, но своевременное обращение пострадавшей в полицию и оперативные действия сотрудников правоохранительных органов не позволили ему долго оставаться на свободе. Грабителя нашли и быстро задержали.Как сообщает телекомпания «Четвёртый канал», распространившая видео с показаниями задержанного, мужчина оказался 38-летний житель Кушвы. Он и прежде имел неоднократные проблемы с законом, был судим за кражу, угон и разбой. После освобождения он осел в Качканаре, где устроился работать маляром, но преступные наклонности снова толкнули выйти «на дело». Полиция Качканара проверяет, не имеет ли кушвинец отношения к другим схожим преступлениям.