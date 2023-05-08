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Задержан начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги

19.46 Четверг, 11 мая 2023
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге задержан Сергей Цапиков, начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги. Его подозревают в мошенничестве.

Преступление, в котором подозревают Цапикова, состоит в заключении фиктивных гражданско-правовых договоров. Деньги, полученные по этим договорам за оказание неких услуг, задержанный якобы присваивал себе. Услуги, конечно, никакие при этом не оказывались — за ними обращались люди, находившиеся в сговоре с мошенником.

Известно, что Цапикова задержали по уголовной статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (часть 3 статьи 159 УК РФ). По данному пункту статьи рассматриваются случаи, в которых сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей, но не дотягивает до миллиона.

На данный момент Сергей Цапиков на официальном сайте РЖД ещё указан, как начальник Свердловской дирекции железных дорог.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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