Задержан начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержан Сергей Цапиков, начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги. Его подозревают в мошенничестве.Преступление, в котором подозревают Цапикова, состоит в заключении фиктивных гражданско-правовых договоров. Деньги, полученные по этим договорам за оказание неких услуг, задержанный якобы присваивал себе. Услуги, конечно, никакие при этом не оказывались — за ними обращались люди, находившиеся в сговоре с мошенником.Известно, что Цапикова задержали по уголовной статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (часть 3 статьи 159 УК РФ). По данному пункту статьи рассматриваются случаи, в которых сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей, но не дотягивает до миллиона.На данный момент Сергей Цапиков на официальном сайте РЖД ещё указан, как начальник Свердловской дирекции железных дорог.