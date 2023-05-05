Нарколабораторию обнаружили полицейские в Новоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из жилых домов Новоуральска сотрудниками полиции была найдена подпольная лаборатория, в которой изготавливался амфетамин. Проживающий в данной квартире «химик» был задержан.Злополучная квартира расположена в доме на бульваре Академика Кикоина. В ней при обыске были обнаружены стеклянные ёмкости с жидкостями, электронные весы, респираторы, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Здесь же нашли и образцы «продукции» — вещества, которые оказались синтетическими наркотиками. Чтобы установить это, пришлось прибегнуть к химической экспертизе.Впрочем, 37-летний новоуралец, за которым числится данное жильё, и сам отпираться не стал. Когда его задержали в подъезде того же дома, мужчина сознался в изготовлении запретных веществ. Правда, он утверждает, что наркотик изготавливал не для продажи, а для собственного употребления.Операцию по задержанию преступника и «обезвреживанию» нарколаборатории провели сотрудники УНК ГУ МВД России по Свердловской области и группа по контролю за оборотом наркотиков полиции Новоуральска. Против задержанного возбуждено уголовное дело.