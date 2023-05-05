Жителя Первоуральска могут отправить в психбольницу за убийство знакомого





– заявили в прокуратуре. «Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, в этой связи показано применение к нему принудительной меры медицинского характера»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске местного жителя, убившего знакомого, могут отправить в психбольницу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 20 января мужчина распивал спиртное со своим знакомым дома в поселке Ельничный. В ходе застолья они поссорились, так как гость плохо отзывался об умершей супруге хозяина дома. Началась драка, мужчины наносили друг другу удары в область головы и тела, однако потом помирились и продолжили выпивать.Впоследствии мужчина взял топор и ударил им несколько раз по голове гостя. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.После этого мужчина вытащил тело знакомого к себе во двор и позвонил в скорую медицинскую помощь и полицию. Он высказал версию, что нашел труп якобы во время прогулки и затащил его к себе во двор, чтобы тело не разодрали собаки.Материалы уголовного дела направлены в Первоуральский городской суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.