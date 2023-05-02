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За многоразовое пьяное вождение тавдинца отправили в колонию

20.27 Понедельник, 8 мая 2023
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
В Тавде закончился суд над местным жителем, которого неоднократно уличали в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Разумеется, в этот раз приговор оказался суровее прежних.

Первый раз 26-летнего тавдинца поймали пьяным за рулём в прошлом году. Тавдинский районный суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание, к тому же, предполагало, что «пьяный водитель» не сможет полтора года сесть за руль — на этот срок его лишили прав. Но не тут-то было! Молодой человек ещё до конца года умудрился во второй попасться автоинспекторам. Тот же суд во второй раз ужесточил наказание, назначив нарушителю лишение свободы на срок 8 месяцев условно. И прав повторно его лишили на более долгий срок — на 2 года. Не помогло и это!

В третий раз рецидивиста поймали за «пьянку за рулём» 30 декабря всё того же 2022 года. Как сообщает МО МВД России «Тавдинский», в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 0,657 мг/л алкоголя. Новый суд над ним состоялся в конце прошлой недели. Подсудимого решено наказать 10 месяцами колонии (и уже отнюдь не условными). Кроме того, припомнили не истёкший прошлый условный срок. В итоге, любитель спиртного в колонию отправится на год и 2 месяца, а права управлять транспортным средством его лишили на срок 4 года. Но даже после освобождения ему будет не так-то просто взяться за старое, ведь машины у тавдинца больше нет — его «родной» автомобиль «ВАЗ-2115» конфисковали.

Впрочем, уникальный водитель станет подсудимым за такой же проступок, уже будучи «безлошадным». Дело в том, что пока шёл процесс, он после пьянки с друзьями съездил «за сигаретами» на ещё не конфискованном «ВАЗе». Произошло это менее, чем за неделю до приговора. На новый суд неугомонного тавдинца доставят из колонии.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:01 Спасённого в пожаре лосёнка привезли в Дегтярск
18:19 В результате ДТП в Берёзовском иномарка «прилегла отдохнуть» на крышу
18:08 В Свердловской области не намерены отменять парад Победы из-за пожаров
17:44 Жители Ирбита из-за слухов стали подозревать в поджогах людей на «Пикапах»
16:25 В Екатеринбурге на каршеринговых электросамокатах заметили подозрительные QR-коды
15:51 В Среднеуральске Renault насмерть сбил 54-летнего пешехода
15:06 С 5 мая в Свердловской области составили 196 протоколов за нарушение пожарной безопасности
14:54 В Верхней Пышме в ходе пожаров сгорели 78 садовых домов
13:36 Куйвашев предложил ужесточить наказание за нарушение пожарного режима
13:10 Пожар в исправительной колонии №62 в Ивделе локализовали
12:37 В Асбесте восстановили водоснабжение
12:13 Из-за пожаров в столицу Урала прибыл министр природных ресурсов и экологии России
11:51 Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тысячи гектаров
17:37 Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
17:27 В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка
16:36 Синоптики обещают заморозки до -5°C в Свердловской области
15:22 Еще в трех поселках Свердловской области объявили режим ЧС
14:18 Более 1,7 тысячи жителей Свердловской области пошли добровольцами тушить пожары
13:31 В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эшелон победы»
12:12 Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области
11:57 Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
11:34 В Верхней Пышме объявили сбор волонтеров для борьбы с лесными пожарами
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