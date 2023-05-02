За многоразовое пьяное вождение тавдинца отправили в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Тавде закончился суд над местным жителем, которого неоднократно уличали в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Разумеется, в этот раз приговор оказался суровее прежних.Первый раз 26-летнего тавдинца поймали пьяным за рулём в прошлом году. Тавдинский районный суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание, к тому же, предполагало, что «пьяный водитель» не сможет полтора года сесть за руль — на этот срок его лишили прав. Но не тут-то было! Молодой человек ещё до конца года умудрился во второй попасться автоинспекторам. Тот же суд во второй раз ужесточил наказание, назначив нарушителю лишение свободы на срок 8 месяцев условно. И прав повторно его лишили на более долгий срок — на 2 года. Не помогло и это!В третий раз рецидивиста поймали за «пьянку за рулём» 30 декабря всё того же 2022 года. Как сообщает МО МВД России «Тавдинский», в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 0,657 мг/л алкоголя. Новый суд над ним состоялся в конце прошлой недели. Подсудимого решено наказать 10 месяцами колонии (и уже отнюдь не условными). Кроме того, припомнили не истёкший прошлый условный срок. В итоге, любитель спиртного в колонию отправится на год и 2 месяца, а права управлять транспортным средством его лишили на срок 4 года. Но даже после освобождения ему будет не так-то просто взяться за старое, ведь машины у тавдинца больше нет — его «родной» автомобиль «ВАЗ-2115» конфисковали.Впрочем, уникальный водитель станет подсудимым за такой же проступок, уже будучи «безлошадным». Дело в том, что пока шёл процесс, он после пьянки с друзьями съездил «за сигаретами» на ещё не конфискованном «ВАЗе». Произошло это менее, чем за неделю до приговора. На новый суд неугомонного тавдинца доставят из колонии.