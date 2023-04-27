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Свердловчанина будут судить за нанесение смертельных травм знакомому во время спарринга
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который во время спарринга нанес знакомому смертельные травмы.
По версии следствия, 30 декабря обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым у себя дома. Во время застолья он предложил другу устроить спарринг, в ходе которого обвиняемый должен наносить удары ножом в ногу знакомого, а тот должен их блокировать.
Потерпевший согласился. Мужчины стали друг на против друга. Обвиняемый с разворота нанес удар ножом в сторону левой ноги знакомого. Тот от удара не увернулся, и нож попал в его левое бедро.
Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в городскую больницу Первоуральска. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в тот же день.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 30 декабря обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым у себя дома. Во время застолья он предложил другу устроить спарринг, в ходе которого обвиняемый должен наносить удары ножом в ногу знакомого, а тот должен их блокировать.
Потерпевший согласился. Мужчины стали друг на против друга. Обвиняемый с разворота нанес удар ножом в сторону левой ноги знакомого. Тот от удара не увернулся, и нож попал в его левое бедро.
Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в городскую больницу Первоуральска. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в тот же день.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.
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