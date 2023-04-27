Свердловчанина будут судить за нанесение смертельных травм знакомому во время спарринга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который во время спарринга нанес знакомому смертельные травмы.По версии следствия, 30 декабря обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым у себя дома. Во время застолья он предложил другу устроить спарринг, в ходе которого обвиняемый должен наносить удары ножом в ногу знакомого, а тот должен их блокировать.Потерпевший согласился. Мужчины стали друг на против друга. Обвиняемый с разворота нанес удар ножом в сторону левой ноги знакомого. Тот от удара не увернулся, и нож попал в его левое бедро.Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в городскую больницу Первоуральска. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в тот же день.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.