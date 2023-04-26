Екатеринбуржец с подельниками из Башкортостана похитили цветмет на 36 миллионов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

При помощи мошеннической уловки трое мужчин похищали целыми грузовиками изделия из цветного металла. Преступления совершались на территориях Свердловской области и Пермского края.Как сообщает руководитель пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники приобретали грузовые автомобили с полуприцепами. При помощи незаконных коммерческих сделок они завладевали медной катанкой, медной проволокой и электрическим кабелем в объёмах, которые перевезти возможно было только грузовиками. Общая сумма ущерба от их деятельности составила 36 миллионов рублей. После задержания злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять у них цветной металл на сумму 18 миллионов рублей.Уточняется, что трое задержанных — люди, ранее судимые. Один из них — екатеринбуржец, а двое других приехали в Россию из Башкортостана. Всех троих будут судить за хищение чужого имущества в крупных размерах.