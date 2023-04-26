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Екатеринбуржец с подельниками из Башкортостана похитили цветмет на 36 миллионов
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
При помощи мошеннической уловки трое мужчин похищали целыми грузовиками изделия из цветного металла. Преступления совершались на территориях Свердловской области и Пермского края.
Как сообщает руководитель пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники приобретали грузовые автомобили с полуприцепами. При помощи незаконных коммерческих сделок они завладевали медной катанкой, медной проволокой и электрическим кабелем в объёмах, которые перевезти возможно было только грузовиками. Общая сумма ущерба от их деятельности составила 36 миллионов рублей. После задержания злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять у них цветной металл на сумму 18 миллионов рублей.
Уточняется, что трое задержанных — люди, ранее судимые. Один из них — екатеринбуржец, а двое других приехали в Россию из Башкортостана. Всех троих будут судить за хищение чужого имущества в крупных размерах.
Как сообщает руководитель пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники приобретали грузовые автомобили с полуприцепами. При помощи незаконных коммерческих сделок они завладевали медной катанкой, медной проволокой и электрическим кабелем в объёмах, которые перевезти возможно было только грузовиками. Общая сумма ущерба от их деятельности составила 36 миллионов рублей. После задержания злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять у них цветной металл на сумму 18 миллионов рублей.
Уточняется, что трое задержанных — люди, ранее судимые. Один из них — екатеринбуржец, а двое других приехали в Россию из Башкортостана. Всех троих будут судить за хищение чужого имущества в крупных размерах.
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