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В Первоуральске осудили мужчину за убийство, покушение на убийство, грабеж и кражу

13.56 Среда, 3 мая 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске вынесли приговор мужчине за убийство, покушение на убийство, грабеж и кражу. Ему назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 11 апреля прошлого года мужчина распивал спиртное в квартире своего знакомого. Пока в квартире никого не было, он похитил сотовый телефон, LED-телевизор и ноутбук хозяина квартиры.

Через несколько дней, 15 апреля, злоумышленник распивал спиртное уже в гостях у своей знакомой. Там же находились еще двое мужчин, в том числе сожитель хозяйки квартиры. Во время застолья между осужденным и сожителем знакомой произошла ссора на почве ревности, так как мужчина попытался поцеловать в коридоре хозяйку квартиры.

Злоумышленник взял кухонный нож и нанес им не менее 10 ударов в область грудной клетки потерпевшего. От ран тот скончался на месте происшествия.

Женщина пыталась отобрать у убийцы своего возлюбленного нож, но не смогла. Осужденный нанес ей удары в область грудной клетки. После этого он увидел на кровати ее сотовый телефон, взял его и ушел из квартиры. Потерпевшая осталась жива благодаря оказанной ей квалифицированной медицинской помощи.

«По результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий»,

– добавили в СУ СКР по Свердловской области.


Первоуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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