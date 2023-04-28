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«Виртуального» педофила поймали в Ставрополье и привезли в Тугулым

20.18 Вторник, 2 мая 2023
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Молодого жителя Ставропольского края подозревают в совершении развратных действий сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних уралочек. «Виртуальный» педофил пойман и доставлен на территорию Свердловской области, по месту проживания жертв его незаконных развлечений.

Преступления 20-летний парень совершал в одной из популярных соцсетей, находясь в своём родном Ставрополье. В качестве объектов сексуальных домогательств он выбрал трёх девочек, не достигших 16-летнего возраста. Развратное онлайн-общение с ними он осуществлял в январе текущего года. Установить его личность взялись сотрудники Свердловского следственного отдела следственного комитета Российской Федерации. После успешных следственных действий молодого человека задержали.

Развратнику предъявлено обвинение Талицким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области. Пока он находится под стражей, проводятся дальнейшие следственные мероприятия и судебные экспертизы, в том числе компьютерно-техническая и психолого-психиатрическая. Судить парня будут по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса РФ («развратные действия, совершённые без применения насилия в отношении трёх лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»). Как уточняет Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, наказание за совершение данного вида преступлений предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:22 В Алапаевске досрочно прекращены полномочия осужденного за покушение на мошенничество депутата
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