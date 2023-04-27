В Туринске будут судить бывшего замгендиректора целлюлозно-бумажного завода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Туринске в суд передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по коммерции целлюлозно-бумажного завода. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 7,8 миллиона рублей.По версии следствия, обвиняемый, будучи заместителем гендиректора по комерции завода, с июля 2019 года по январь 2020 года продал бумагу для гофрирования другой подконтрольной ему организации по цене ниже фактической себестоимости.В дальнейшем подконтрольная ему фирма реализовала данную продукцию по цене, превышающей цену покупки.Своими действиями обвиняемый причинил ущерб целлюлозно-бумажному заводу в размере не менее 7,8 милиона рублей.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили,что уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.