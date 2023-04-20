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В Екатеринбурге фиксируется резкий рост тяжких преступлений
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге зафиксирован резкий рост тяжких преступлений. Об этом в обращении к местным жителям сообщил начальник городского управления МВД Максим Метелица.
За прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у екатеринбуржцев почти 10 миллионов рублей. В основном жертвами стали пенсионеры.
Максим Метелица призвал горожан не доверять неизвестным, которые сообщают по телефону о попытках хищения денег либо требуют перевести или передать деньги под каким-то предлогом. Злоумышленники могут представлять сотрудниками госорганов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры. В таких случаях необходимо прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы.
«Полиция фиксирует резкий рост тяжких преступлений в отношении граждан. При этом подавляющая часть данных противоправных деяний связана не с убийствами или причинением вреда здоровью, а с мошенническими действиями»,
– заявил начальник городской полиции.
За прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у екатеринбуржцев почти 10 миллионов рублей. В основном жертвами стали пенсионеры.
Максим Метелица призвал горожан не доверять неизвестным, которые сообщают по телефону о попытках хищения денег либо требуют перевести или передать деньги под каким-то предлогом. Злоумышленники могут представлять сотрудниками госорганов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры. В таких случаях необходимо прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы.
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