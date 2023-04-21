Екатеринбуржец предстанет перед судом за хищение у пенсионеров более 10,5 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанет участник преступного сообщества, обвиняемый в хищении у пожилых граждан более 10,5 миллиона рублей.По версии следствия, житель Екатеринбурга вошел в состав преступного общества, состоявшего из двух подразделений, действующих по территориальному и функциональному принципам, особенностью которых была высокая степень конспирации.С декабря 2021 года по апрель 2022 года члены ОПГ связывались с пожилыми гражданами, проживающими в разных городах Свердловской области, и сообщали им ложную информацию о совершении ДТП их родственником или близким. Злоумышленники требовали передать деньги, чтобы родственника не привлекали к ответственности.Обвиняемый был участником структурного подразделения №2. Его роль заключалась в подборе «курьеров», которые непосредственно забирали деньги потерпевших.В результате 51-му жителю Свердловской области был причинен ущерб в размере свыше 10,5 миллиона рублей.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Полевской городской суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении иных участников находится в производстве органов следствия.