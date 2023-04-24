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В Березовском будут судить мужчину за нанесение смертельных травм инвалиду
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Березовском будут судить местного жителя, который причинил смертельные травмы инвалиду из-за обиды в связи с пропажей кота. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в октябре прошлого года в квартире потерпевшего произошел пожар, в котором погибла его супруга. После этого мужчина, являющийся инвалидом 3 группы, стал оставаться с ночевкой у своих соседей.
В конце февраля 2023 года потерпевший находился в гостях у своего соседа, где вместе с другими гостями распивал спиртное. Когда хозяин квартиры и гости уснули, он ушел из квартиры, забрав ключи, но оставив дверь открытой.
Проснувшись, хозяин квартиры обнаружил отсутствие ключей и кота, который ушел через открытую дверь. Мужчина выбежал искать питомца, разгневавшись из-за поступка потерпевшего.
Найдя потерпевшего в квартире одного из соседей, обвиняемый начал его избивать кулаком по голове и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате полученных повреждений мужчина скончался через непродолжительное время.
Уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в октябре прошлого года в квартире потерпевшего произошел пожар, в котором погибла его супруга. После этого мужчина, являющийся инвалидом 3 группы, стал оставаться с ночевкой у своих соседей.
В конце февраля 2023 года потерпевший находился в гостях у своего соседа, где вместе с другими гостями распивал спиртное. Когда хозяин квартиры и гости уснули, он ушел из квартиры, забрав ключи, но оставив дверь открытой.
Проснувшись, хозяин квартиры обнаружил отсутствие ключей и кота, который ушел через открытую дверь. Мужчина выбежал искать питомца, разгневавшись из-за поступка потерпевшего.
Найдя потерпевшего в квартире одного из соседей, обвиняемый начал его избивать кулаком по голове и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате полученных повреждений мужчина скончался через непродолжительное время.
Уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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