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К выплате крупного штрафа приговорили взяточника из «психушки» Каменска-Уральского
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В советское время сфера медицины была одной из самых «взяткоёмких». В России 21-го века нечистые на руку больничные работники тоже находят способы незаконно продавать свои услуги.
Так, в Каменске-Уральском нашёл способ подзаработать через взятки сотрудник (теперь уже бывший) местной психиатрической больницы. К нему обратились родственники одного из пациентов с просьбой устроить госпитализацию и последующее оформление 1-й группы инвалидности. Врач согласился сделать за определённую мзду. За оказание такой услуги родня «инвалида» передала взяточнику 90 тысяч рублей.
Безнаказанно воспользоваться деньгами психиатру не удалось, его уличили и завели дело. Рассматривали данный случай в Синарском районном суде Каменска-Уральского. И хоть подсудимый признавать свою вину не захотел, судья счёл предоставленные прокуратурой доказательства достаточно весомыми, чтобы признать мужчину виновным. В качестве наказания ему назначили выплату штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд на 2 года лишил взяточника из «психушки» права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения.
Про осужденного известно, что ему 38 лет, он числится жителем Челябинска. Поскольку вину свою он не признал, а приговор в законную силу ещё не вступил, суд более высокой инстанции наверняка получит от адвоката экс-врача апелляционное заявление.
Так, в Каменске-Уральском нашёл способ подзаработать через взятки сотрудник (теперь уже бывший) местной психиатрической больницы. К нему обратились родственники одного из пациентов с просьбой устроить госпитализацию и последующее оформление 1-й группы инвалидности. Врач согласился сделать за определённую мзду. За оказание такой услуги родня «инвалида» передала взяточнику 90 тысяч рублей.
Безнаказанно воспользоваться деньгами психиатру не удалось, его уличили и завели дело. Рассматривали данный случай в Синарском районном суде Каменска-Уральского. И хоть подсудимый признавать свою вину не захотел, судья счёл предоставленные прокуратурой доказательства достаточно весомыми, чтобы признать мужчину виновным. В качестве наказания ему назначили выплату штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд на 2 года лишил взяточника из «психушки» права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения.
Про осужденного известно, что ему 38 лет, он числится жителем Челябинска. Поскольку вину свою он не признал, а приговор в законную силу ещё не вступил, суд более высокой инстанции наверняка получит от адвоката экс-врача апелляционное заявление.
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