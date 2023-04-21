Приезжих «закладчиков» задержали в Кировском районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двух «залётных» молодых людей задержали в Екатеринбурге сотрудники патрульно-постовой полицейской службы. У граждан одной из республик СНГ обнаружили наркотическое вещество.Задержание «гостей» произошло в Кировском административном районе города, на улице Сиреневый бульвар. При виде полицейских подозреваемые бросили на землю свёрток, в котором и обнаружилось производное метилэфедрона весом 1,53 грамма, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Отпираться было бесполезно, и задержанные признались, что готовились устраивать «закладки» на улицах города, а затем продавать информацию об их местонахождении своим клиентам-наркоманам.При установлении личностей «закладчиков» выяснилось, что одному сейчас 28 лет, а второму — 24 года. С большой долей вероятности какое-то количество следующих своих дней рождений оба будут отмечать в неволе. Против обоих возбуждено уголовное дело.