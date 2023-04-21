Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе облсуда.

«Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного. Ходатайство будет рассмотрено вновь тем же судом, но иным составом»,