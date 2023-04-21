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Суд пересмотрит ходатайство об освобождении экс-депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство адвоката бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, что в 2016 году областной суд признал бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева виновным в организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской.
Кинев отбывает наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
«Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного. Ходатайство будет рассмотрено вновь тем же судом, но иным составом»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе облсуда.
Напомним, что в 2016 году областной суд признал бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева виновным в организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской.
Кинев отбывает наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
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