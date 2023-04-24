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Игры на «бирже» сократили накопления жительницы Тавды на 400 тысяч рублей

21.00 Понедельник, 24 апреля 2023
Криминал
Фото: Юлия Медведева
В ноябре прошлого года 51-летняя жительница Тавды решила подзаработать на игровой бирже. На такую идею ей натолкнула реклама в Интернете. Сайт биржи сулил сказочные доходы, и женщина рискнула зарегистрироваться на нём.

Организаторы онлайн-биржи оказались на редкость отзывчивыми. То мужчины, то женщины, представлявшиеся специалистами службы поддержки охотно отвечали на вопросы, даже на те, которые новая участница финансовой игры не успела задать. После консультации с ними она завела дебетовую банковскую карту и две кредитные. И игра началась! Причём, пробная ставка действительно принесла ощутимую прибыль — взамен потраченных 8940 рублей тавдинка получила 12 с половиной тысяч. И это убедило женщину, что она имеет дело с настоящей, серьёзной, надёжной «конторой».

В течение последующих трёх месяцев «биржевая воротила» пополнила свой счёт на общую сумму в 195 тысяч рублей. Но когда в марте 2023-го года она захотела вывести заработанные средства, оказалось, что сделать это не так-то просто. Очередной «специалист из техподдержки» сообщил ей, что сперва ей необходимо оплатить комиссию в размере 70 тысяч рублей, плюс 80 тысяч за услуги торговли, плюс страховой взнос в размере 94 тысяч рублей. Надо ли уточнять, что и после оплаты всех этих сумм «выигрыш» женщина так и не получила? И только после этого она догадалась, что всё это время снабжала деньгами мошенников.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Тавдинский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской федерации («мошенничество, совершенное в крупном размере»). Личности организаторов «биржи» устанавливаются.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:40 Екатеринбургский кинотеатр «Заря» стал героем короткометражного фильма
18:00 Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» запустил платформу «Удивительные люди»
17:22 Nordwind открывает рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
16:56 Свердловчан предупредили о сильном ветре
16:20 В издательском доме «Аргументы и факты» прошла презентация спецпроекта «Мир неравнодушных людей»
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14:51 Иномарка сбила самокатчика возле станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге
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