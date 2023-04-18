Жителя Нижнего Тагила будут судить за убийство сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 21 ноября прошлого года обвиняемый с сожительницей в квартире дома на улице Энтузиастов распивали спиртное в связи с предстоящим днем рождения мужчины. Ночью они стали ссориться из-за того, что потерпевшая из чувства ревности оскорбляла сожителя.Не стерпев, обвиняемый ударил женщину ножом в область грудной клетки. После этого он не стал оказывать медицинскую помощь сожительнице или вызывать скорую, а просто лег рядом с ней спать. От полученной раны женщина скончалась на месте происшествия.Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.