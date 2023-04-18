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В Екатеринбурге юриста осудили за мошенничество
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор юристу за мошенническое хищение денег клиента под предлогом оказания юридической услуги.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 апреля прошлого году юрист, осознавая невозможность выполнения принятых на себя обязательств, ввел клиента в заблуждение относительно имеющихся у него навыков, связанных с ведением дел о банкротстве физических лиц.
Он убедил потерпевшего оплатить услуги путем перевода 40 тысяч рублей на банковскую карту сожительницы. В июне юрист также попросил клиента доплатить за услуги и перечислить еще шесть тысяч рублей.
В последующем мужчина не предпринимал никаких мер для выполнения взятых на себя обязательств, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 470 часов обязательных работ.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 апреля прошлого году юрист, осознавая невозможность выполнения принятых на себя обязательств, ввел клиента в заблуждение относительно имеющихся у него навыков, связанных с ведением дел о банкротстве физических лиц.
Он убедил потерпевшего оплатить услуги путем перевода 40 тысяч рублей на банковскую карту сожительницы. В июне юрист также попросил клиента доплатить за услуги и перечислить еще шесть тысяч рублей.
В последующем мужчина не предпринимал никаких мер для выполнения взятых на себя обязательств, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 470 часов обязательных работ.
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