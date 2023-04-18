В Екатеринбурге юриста осудили за мошенничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор юристу за мошенническое хищение денег клиента под предлогом оказания юридической услуги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 6 апреля прошлого году юрист, осознавая невозможность выполнения принятых на себя обязательств, ввел клиента в заблуждение относительно имеющихся у него навыков, связанных с ведением дел о банкротстве физических лиц.Он убедил потерпевшего оплатить услуги путем перевода 40 тысяч рублей на банковскую карту сожительницы. В июне юрист также попросил клиента доплатить за услуги и перечислить еще шесть тысяч рублей.В последующем мужчина не предпринимал никаких мер для выполнения взятых на себя обязательств, а деньгами распорядился по своему усмотрению.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 470 часов обязательных работ.