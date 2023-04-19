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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования пенсионерки электросамокатом
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о травмировании 71-летней пенсионерки после того, как ее сбил подросток на самокате. У пожилой женщины диагностировали четыре перелома.
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина. После этого женщине пришлось перенести несколько операций.
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина. После этого женщине пришлось перенести несколько операций.
«После того, как информация об этом инциденте была озвучена в СМИ, председателем СК руководству регионального СУ СК России было дано поручение организовать процессуальную проверку по данному факту. По итогам проверочных мероприятий следователем территориального следственного отдела было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»,
– говорится в сообщении пресс-службы свердловского СК.
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