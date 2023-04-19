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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования пенсионерки электросамокатом

11.20 Воскресенье, 23 апреля 2023
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о травмировании 71-летней пенсионерки после того, как ее сбил подросток на самокате. У пожилой женщины диагностировали четыре перелома.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина. После этого женщине пришлось перенести несколько операций.

«После того, как информация об этом инциденте была озвучена в СМИ, председателем СК руководству регионального СУ СК России было дано поручение организовать процессуальную проверку по данному факту. По итогам проверочных мероприятий следователем территориального следственного отдела было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»,

– говорится в сообщении пресс-службы свердловского СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:20 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования пенсионерки электросамокатом
11:00 Активисты вместе с полицейскими накрыли подпольную стоматологию в Дегтярске
10:06 В столице Урала ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 апреля
09:34 В Екатеринбурге 16-летняя девушка на электросамокате сломала в ДТП ногу
17:13 В свердловском селе Кадниково хотят сделать инклюзивный туристический маршрут
17:04 На усыпившего чужую собаку в Екатеринбурге ветеринара написали заявление в полицию
16:02 В уральской столице на улице Донбасская насмерть сбили человека
14:58 На Режевском тракте обещают сделать участки для безопасного обгона
13:30 Мальчика, пропавшего вместе с котом в уральской столице, нашли
13:17 Во дворе «Республики Лодыгина» в Екатеринбурге упал на бок грузовик
13:00 Семь телефонов и wi-fi роутер нашли в носках осужденного в екатеринбургском СИЗО
12:19 В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка
11:36 Пожар площадью 218 квадратных метров произошел в Невьянске
10:46 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержали три рейса
09:46 В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по Кольцовскому тракту
08:42 В Екатеринбурге ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 21 апреля
21:01 Незначительная семейная ссора в Екатеринбурге привела к убийству
20:09 В Екатеринбурге арестовали автомобиль иностранного производства
19:40 В екатеринбургском «Доме печати» сгорела макулатура
19:23 Двух чувашских студентов задержали в Каменске-Уральском за распространение наркотиков
19:04 В Тавде продолжают пылать частные дома
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