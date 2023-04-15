Активисты вместе с полицейскими накрыли подпольную стоматологию в Дегтярске

Фото: Дмитрий Чукреев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую пятницу, 21 апреля, в Дегтярске активисты «Народного контроля» вместе с сотрудниками полиции нагрянули в подпольную стоматологию на улице Калинина. «Клиника» находилась в переделанном гаражном боксе.Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на активиста Дмитрия Чукреева. По его словам, у врача подпольной стоматологии раньше были юрлицо и клиника, но потом он стал работать нелегально. Из основных нарушений активист назвал отсутствие лицензии, антисанитарию, а также несоблюдение правил медицинских учреждений.По данным изданиям, полицейские после осмотра помещения изъяли все оборудование и медикаменты, так как они не могут находиться в свободном обороте.В полиции ситуацию официально не комментировали. Также на данный момент неизвестно будет возбуждено уголовное дело или административное.