Возрастное ограничение 18+
Активисты вместе с полицейскими накрыли подпольную стоматологию в Дегтярске
Криминал
Фото: Дмитрий Чукреев
В минувшую пятницу, 21 апреля, в Дегтярске активисты «Народного контроля» вместе с сотрудниками полиции нагрянули в подпольную стоматологию на улице Калинина. «Клиника» находилась в переделанном гаражном боксе.
Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на активиста Дмитрия Чукреева. По его словам, у врача подпольной стоматологии раньше были юрлицо и клиника, но потом он стал работать нелегально. Из основных нарушений активист назвал отсутствие лицензии, антисанитарию, а также несоблюдение правил медицинских учреждений.
По данным изданиям, полицейские после осмотра помещения изъяли все оборудование и медикаменты, так как они не могут находиться в свободном обороте.
В полиции ситуацию официально не комментировали. Также на данный момент неизвестно будет возбуждено уголовное дело или административное.
Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на активиста Дмитрия Чукреева. По его словам, у врача подпольной стоматологии раньше были юрлицо и клиника, но потом он стал работать нелегально. Из основных нарушений активист назвал отсутствие лицензии, антисанитарию, а также несоблюдение правил медицинских учреждений.
Фото: Дмитрий Чукреев
По данным изданиям, полицейские после осмотра помещения изъяли все оборудование и медикаменты, так как они не могут находиться в свободном обороте.
В полиции ситуацию официально не комментировали. Также на данный момент неизвестно будет возбуждено уголовное дело или административное.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На скончавшегося в патрульной машине жителя Нижнего Тагила хотели завести уголовное дело
15 апреля 2023
15 апреля 2023
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»
19 апреля 2023
19 апреля 2023
В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка
22 апреля 2023
22 апреля 2023